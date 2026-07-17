ВС подал антикоррупционные иски против двух председателей облсудов

Верховный суд направил в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков к руководителям двух областных судов, сообщила пресс-служба инстанции. Проверка затронула исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и бывшего главу Тульского областного суда Игоря Пыленко.

Все иски были сформированы и переданы в прокуратуру по прямому поручению председателя ВС Игоря Краснова. Поводом для жестких мер стали обнаруженные у судей и их родственников дорогостоящие активы, которые полностью не соответствовали официальным доходам. Кроме того, проверяющие органы вскрыли циничные факты использования должностными лицами судебной системы для личного обогащения.

В этот же день, 17 июля, аналогичные материалы были направлены в отношении зампредседателя 16-го арбитражного апелляционного суда Олега Марченко. Специалисты выяснили, что семья Марченко скупила премиальные авто и недвижимость на 33,4 млн рублей при официальном доходе всего в 12,2 млн рублей.

Ранее приставы передали государству 97 земельных участков и помещений, оформленных на бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова, его сына и связанного с ними бизнесмена. До этого суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову и владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко, взыскав в доход государства объекты недвижимости общей стоимостью около 9 млрд рублей.