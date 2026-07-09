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09 июля 2026 в 17:07

Звезда РПЛ сделал выбор между Месси и Роналду

Футболист «Локомотива» Батраков заявил, что ему импонирует игра Месси

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признался, что ему больше импонирует стиль игры Лионеля Месси, нежели Криштиану Роналду. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что никогда не скажет плохого слова о 41-летнем португальце.

Криштиану — великий футболист с безумной работоспособностью, поэтому сравнивать их тяжело. Тут скорее вопрос, кто кому импонирует. Мне — больше Месси, но про Криштиану ни одного плохого слова не скажу, — заявил Батраков.

Месси является лучшим бомбардиром текущего чемпионата мира по футболу. На счету аргентинца уже восемь голов. Он является лучшим снайпером в истории мундиалей (21 забитый мяч). В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Швейцарии. Роналду закончил свое выступление на турнире после поражения от Испании со счетом 0:1. Нападающий так и не смог стать чемпионом мира в отличие от Месси.

Ранее экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что болеет за сборную Испании на чемпионате мира. Он считает эту команду фаворитом четвертьфинального матча против Бельгии.

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