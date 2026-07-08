Украинские дроны прицельно ударили по двум велосипедистам Дроны ВСУ ударили по велосипедистам в Сватово ЛНР

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали двух велосипедистов в городе Сватово Луганской Народной Республики, написал в MAКСе глава региона Леонид Пасечник. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу.

В городе Сватово беспилотники ВСУ нанесли удары по двум велосипедистам. С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины, — говорится в заявлении.

Пасечник добавил, что в Старобельском муниципальном округе украинские БПЛА атаковали грузовой автомобиль, а в Рубежном — грузовой микроавтобус. По его словам, пострадавших нет.

Ранее Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.

До этого Пасечник сообщил, что мужчина погиб при атаке ВСУ на автомобиль. По его словам, еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.