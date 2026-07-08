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08 июля 2026 в 20:42

Эрдоган выступил с новым предложением к России и Украине

Эрдоган заявил о готовности вновь организовать переговоры России и Украины

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Турция готова вновь выступить площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре. По его словам, которые приводит Yeni Şafak, при заключении справедливого мира никто не окажется проигравшей стороной.

Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции, — сказал Эрдоган.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что планирует серьезные телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что работа над мирным соглашением ведется давно, и сравнил противостояние Москвы и Киева с «конфликтом двух мальчишек».

Как считает немецкий политолог Александр Рар, диалогу между Евросоюзом и Россией по украинскому кризису мешают фундаментальные расхождения в позициях. По мнению эксперта, Брюссель и Киев выдвигают Москве условия, которые она не может принять.

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