В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине Политолог Рар: принципиальные разногласия ЕС и РФ мешают переговорам по Украине

Переговорам между Евросоюзом и Россией по украинскому конфликту мешают принципиальные противоречия в позициях сторон, выразил мнение в беседе с NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, Брюссель и Киев ставят условия, неприемлемые для Москвы.

Европа готова к переговорам, но только если Россия согласится на перемирие по линии фронта и ввод европейских миротворцев на Западную и Центральную Украину. Россия же не может идти на переговоры без окончания боевых действий по всему Донбассу. И присутствие иностранных военных на Украине, даже под видом миротворцев, для нее неприемлемо, — пояснил Рар.

Он отметил, что в такой ситуации не имеет значения личность переговорщика, которого назначит Евросоюз. При принципиальных расхождениях посредник не сможет добиться прогресса, уверен эксперт.

Я думаю, что разговорами о личности будущего посредника стороны только стараются оттянуть для себя время. На самом деле все равно, кто выступит в этой роли. Важны позиции участников, будут ли в них подвижки или нет — в этом вопрос, — заключил Рар.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией рано или поздно придется поддерживать. Он подчеркнул необходимость переговоров с Москвой по украинскому вопросу, но уклонился от обсуждения своей кандидатуры на роль посредника в них.