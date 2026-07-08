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08 июля 2026 в 20:31

Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Ачинска поместят в ИВС

Фото: t.me/krksledkom
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Жительницу Ачинска, подозреваемую в убийстве пятилетней дочери в Красноярском крае, поместят в изолятор временного содержания, сообщили в управлении Следственного комитета России по краю и Хакасии. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

Сегодня она будет помещена в изолятор временного содержания в Ачинске, — сообщили в ведомстве.

Согласно данным следствия, 27 июня 2026 года подозреваемая вывела дочь из дома, сославшись на необходимость сходить в магазин. Затем она намеренно направилась с ребенком в безлюдное место у железнодорожных путей в Ачинске, где совершила убийство — задушила девочку. Тело ребенка женщина оставила в растительности на насыпи.

Ранее в Благовещенске задержали женщину по подозрению в убийстве 12-летнего сына с ДЦП. Предварительно, она связала ребенка скотчем, после чего задушила его.

До этого прохожая напала на восьмилетнюю школьницу в Красноярске после того, как девочка попыталась помочь ей подняться. Соседи женщины утверждали, что подобные агрессивные эпизоды с ее участием происходили и ранее.

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Красноярский край
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