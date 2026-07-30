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30 июля 2026 в 14:23

В Госдуме выступили с предложением по транспорту для школьников

Депутаты ГД предложили предоставлять школьникам льготу на транспорт круглый год

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Депутаты Госдумы выступили с предложением обязать регионы предоставлять льготный проезд школьникам на время летних каникул, сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленный документ. Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили соответствующее письмо министру транспорта Андрею Никитину.

Представляется целесообразным закрепить федеральную гарантию, согласно которой установленные субъектом РФ или муниципальным образованием льготы для обучающихся по основным общеобразовательным программам продолжают действовать в период летних каникул. Мера касается сохранения уже установленных школьных транспортных льгот в июле и августе, — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что виды транспорта, размер скидки и число поездок будут определяться конкретным регионом самостоятельно. Такой подход поможет сохранить доступность поездок школьников.

Ранее стало известно, что Минтруд планирует оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев, или 22,5 года. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их будут выплачивать частями ежемесячно.

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