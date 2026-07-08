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08 июля 2026 в 19:49

Певица Елена Север раскрыла секрет стройной фигуры после рождения внука

Певица Елена Север назвала спорт главным способом поддерживать идеальную фигуру

Елена Север Елена Север Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица, ведущая и актриса Елена Север на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» рассказала NEWS.ru, что поддерживает идеальную фигуру после рождения внука с помощью постоянной физической активности. Артистка поделилась, что особенно любит заниматься фитнесом, пилатесом, хайкингом и плаванием.

Я очень люблю фитнес, очень люблю пилатес. Поэтому для меня, конечно, спорт — это жизнь. Я вообще раньше занималась художественной гимнастикой, поэтому, в принципе, спорт в моей жизни неотъемлем. Очень люблю гулять. Каждый раз, когда уезжаю на отдых, конечно, это какие-то путешествия по горам, плавание, — пояснила Север.

По ее словам, женщине также важно высыпаться, хотя это не всегда удается. Певица подчеркнула, что полноценный сон является залогом здоровья и красоты. Она также отметила, что, по ее мнению, в сердце обязательно должна быть любовь. Она призналась, что ест все понемногу и не отказывает себе, поскольку очень любит вкусно поесть. При этом, подчеркнула Север, во всем необходимо соблюдать меру.

Ранее певица заявила, что планирует записать музыкальный дуэт с искусственным интеллектом, однако призналась, что не поддерживает такой формат. По словам артистки, в итоге слушатели все равно будут отдавать предпочтение живому исполнению и настоящим артистам.

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