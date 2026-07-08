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08 июля 2026 в 20:03

Польский евродепутат пошла против УПА и оказалась в базе «Миротворца»

Разорвавшую флаг УПА польского евродепутата внесли в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польского депутата Европарламента от партии «Конфедерация» Еву Зайончковскую-Герник внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Персональные данные парламентария были опубликованы в среду, 8 июля.

Поводом стало то, что Зайончковская-Герник неоднократно критиковала поддержку и героизацию на Украине членов УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Она также демонстративно порвала флаг организации на заседании Европарламента во время обсуждения вопроса о вступлении Украины в Евросоюз. На сайте «Миротворец» депутата обвинили в участии в гуманитарных акциях против Украины.

Ранее руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в частности в формировании ненависти поляков к украинцам.

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