Высокопоставленный польский чиновник попал в базу «Миротворца»

Создатели украинского сайта «Миротворец» внесли в базу данных руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого. Его обвинили в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в частности ненависти поляков к украинцам.

Сайт «Миротворец» появился в 2014 году. В его базе — личные данные людей (в том числе журналистов, артистов, спортсменов и политиков), собранные незаконным способом. В перечень попадают те, кто посещал Крым или Донбасс либо по другим причинам не пришелся по душе создателям ресурса.

Ранее сообщалось, что генерального директора телекомпании «Игра-ТВ» и одного из создателей программы «Что? Где? Когда?» Наталию Стеценко также внесли в базу «Миротворца». Основанием для внесения Стеценко в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Также координатора Всемирного дома Толстых Дмитрия Толстого-Милославского внесли в базу данных «Миротворца». Создатели данного портала обвиняли его в поддержке России, ослаблении международной помощи Украине и в ее дискредитации.