Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 17:56

Высокопоставленный польский чиновник попал в базу «Миротворца»

Главу канцелярии президента Польши Богуцкого внесли в базу «Миротворца»

Збигнев Богуцкий Збигнев Богуцкий Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Создатели украинского сайта «Миротворец» внесли в базу данных руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого. Его обвинили в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в частности ненависти поляков к украинцам.

Сайт «Миротворец» появился в 2014 году. В его базе — личные данные людей (в том числе журналистов, артистов, спортсменов и политиков), собранные незаконным способом. В перечень попадают те, кто посещал Крым или Донбасс либо по другим причинам не пришелся по душе создателям ресурса.

Ранее сообщалось, что генерального директора телекомпании «Игра-ТВ» и одного из создателей программы «Что? Где? Когда?» Наталию Стеценко также внесли в базу «Миротворца». Основанием для внесения Стеценко в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Также координатора Всемирного дома Толстых Дмитрия Толстого-Милославского внесли в базу данных «Миротворца». Создатели данного портала обвиняли его в поддержке России, ослаблении международной помощи Украине и в ее дискредитации.

Миротворец
Украина
Европа
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.