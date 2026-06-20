Создательницу «Что? Где? Когда?» добавили в базу «Миротворца» Владельца «Что? Где? Когда?» Стеценко появилась в базе «Миротворца»

Генерального директора телекомпании «Игра-ТВ» и одного из создателей программы «Что? Где? Когда?» Наталию Стеценко внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА Новости. Согласно опубликованным данным, персональная информация появилась на сайте поздно вечером в пятницу, 19 июня.

На ресурсе Наталию Стеценко обвиняют в поддержке России, а также в действиях, которые, по утверждению авторов сайта, якобы связаны с посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины. Основанием для внесения Стеценко в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли заместителя министра культуры России Жанну Алексееву. Персональные данные появились на сайте 17 мая.

До этого директор национального парка «Валдайский» Сергей Маленко попал в базу данных «Миротворца». Поводом для публикации данных послужило проведение сотрудниками нацпарка мероприятий с участием жителей Луганской и Донецкой народных республик.