Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке

Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке Замминистра культуры России Алексееву внесли в базу сайта «Миротворец»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли заместителя министра культуры России Жанну Алексееву, следует из данных ресурса. Персональные данные появилась на сайте 17 мая.

Замминистра культуры обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины и публичной поддержке России. Поводом для внесения в базу стало то, что Алексеева встретилась с представителями регионов содружества «Донбасс» в Донской государственной публичной библиотеке.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее директор национального парка «Валдайский» Сергей Маленко попал в базу данных «Миротворца». Поводом для публикации данных послужило проведение сотрудниками нацпарка мероприятий с участием жителей Луганской и Донецкой народных республик.