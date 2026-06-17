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17 июня 2026 в 14:24

Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке

Замминистра культуры России Алексееву внесли в базу сайта «Миротворец»

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В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли заместителя министра культуры России Жанну Алексееву, следует из данных ресурса. Персональные данные появилась на сайте 17 мая.

Замминистра культуры обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины и публичной поддержке России. Поводом для внесения в базу стало то, что Алексеева встретилась с представителями регионов содружества «Донбасс» в Донской государственной публичной библиотеке.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее директор национального парка «Валдайский» Сергей Маленко попал в базу данных «Миротворца». Поводом для публикации данных послужило проведение сотрудниками нацпарка мероприятий с участием жителей Луганской и Донецкой народных республик.

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