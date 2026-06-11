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11 июня 2026 в 19:19

Украинский «Миротворец» добавил в базу директора нацпарка «Валдайский»

Директора национального парка «Валдайский» Маленко внесли в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Директор национального парка «Валдайский» Сергей Маленко попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Персональные сведения руководителя особо охраняемой природной территории были опубликованы на сайте в четверг, 11 июня.

Авторы ресурса обвиняют Маленко в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в «гуманитарной агрессии». Поводом для включения в скандальную базу послужило проведение сотрудниками нацпарка мероприятий с участием жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Сайт «Миротворец» регулярно публикует личные данные журналистов, политиков, артистов и ученых, называя их «изменниками родины». Ресурс известен тем, что обнародует паспортные данные, адреса и контактную информацию, в том числе несовершеннолетних. Деятельность создателей базы критиковалась правозащитниками и представителями международных организаций.

Ранее в скандальную базу попал вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп. Причиной стало его участие в акции поддержки специальной военной операции перед матчем Кубка России.

До этого пользователи соцсетей предлагали добавить в список «Миротворца» голливудского актера Брэда Питта после того, как он стоя аплодировал российской теннисистке Мирре Андреевой в финале «Ролан Гаррос».

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Украинский «Миротворец» добавил в базу директора нацпарка «Валдайский»
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