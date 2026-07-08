Девочка напоролась на доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве

Девочка напоролась на доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве Ребенок поранился о гвозди в сухом бассейне московского ресторана

Восьмилетняя девочка в московском ресторане на Пятницком шоссе поранила руку о доску с гвоздями, которая оказалась в сухом бассейне игровой зоны, передает Telegram-канал Mash. Ребенок скатился с горки прямо на опасный предмет во время празднования своего дня рождения.

Родители утверждают, что рядом также лежали осколки разбитой посуды. Медики оказали помощь на месте, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее ребенок упал в Василеостровском районе Санкт-Петербурга с четвертого этажа жилого дома на улице Кораблестроителей. По предварительным данным, несовершеннолетний ненадолго остался без присмотра взрослых и выпал из окна.

Кроме того, в Подмосковье ребенок попал в больницу после того, как во время рыбалки случайно вонзил себе в ногу рыболовный крючок. При забросе удочки крючок глубоко вошел в конечность — примерно на четыре сантиметра.

Также в Ростове-на-Дону 12-летний подросток скончался от ожогов. Трагический случай произошел 29 июня в Первомайском районе: компания детей играла с легковоспламеняющейся жидкостью, что привело к возгоранию.