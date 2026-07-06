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06 июля 2026 в 17:24

Молодой рыбак «поймал сам себя» на крючок с червем и попал в больницу

В Подмосковье ребенок вонзил себе рыболовный крючок с червем в ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Подмосковье ребенок был госпитализирован после неудачного инцидента во время рыбалки: он случайно зацепил себя рыболовным крючком, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По имеющимся данным, при забросе удочки крючок глубоко вошел в ногу ребенка — примерно на четыре сантиметра.

По срочным показаниям мы провели аккуратное извлечение инородных тел, первичную хирургическую обработку раны, наложение швов. Отмечу, что подобные травмы — это не просто «неприятность», а риск тяжелой инфекции из‑за загрязнения раны органическими материалами. Именно поэтому важно не пытаться извлечь крючок самостоятельно и сразу обращаться за медицинской помощью, — отметил заведующий травматолого‑ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Ситуацию осложнило то, что в качестве наживки использовался дождевой червь, который также оказался под кожей. Пострадавшего мальчика доставили в МОДКТОБ бригадой скорой помощи.

Ранее в Ростове-на-Дону во дворе жилого дома домашняя обезьяна напала на ребенка. По данным источника, хозяйка выгуливала макаку на поводке, однако не смогла удержать животное и оно вцепилось школьнице в бедро. Женщина при этом заявила, что не обязана надевать на питомца намордник.

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