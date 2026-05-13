День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 20:53

Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому оторвало пальцы в детсаду

Врачи не смогли спасти палец ребенку, получившему травму в детсаду Махачкалы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи не смогли спасти палец трехлетнему ребенку, получившему травму в одном из детских садов Махачкалы, сообщили ТАСС в Детской республиканской клинической больнице имени Кураева. В медучреждении отметили, что ребенку оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет.

Вся необходимая медицинская помощь ребенку оказывается, угрозы жизни нет. К сожалению, на момент доставки ребенка в медучреждение пальца уже не было. Было слишком поздно, — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что воспитатели попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку. Согласно предварительной версии, один из воспитанников детского сада случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался.

Пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану сообщила, что после произошедшего суд арестовал троих сотрудников детского сада на два месяца. В отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Регионы
Махачкала
Дагестан
детские сады
детские травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессии-убийцы: как выжить тем, кто работает на пределе
Совбез Ирана назвал Россию гарантом безопасности
Дача, отель или глэмпинг: сколько стоит, где искать, как арендовать
Начальника ВСУ приговорили к пожизненному сроку после атаки на Белгородчину
Минобороны подвело итоги налета БПЛА за последние семь часов
ФБР выявило массовый взлом роутеров в США
Клещевой энцефалит в 2026-м: самые опасные регионы РФ, что делать при укусе
Туристы начали массово «штурмовать» остров Эпштейна
«Секретный код Жириновского»: сбывается страшное пророчество о Зеленском
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске
Юра Борисов играет Гамлета: первые кадры нового спектакля в МХТ Чехова
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому оторвало пальцы в детсаду
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в планах бежать с Украины
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с зарубежным лидером
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.