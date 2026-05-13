Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому оторвало пальцы в детсаду Врачи не смогли спасти палец ребенку, получившему травму в детсаду Махачкалы

Врачи не смогли спасти палец трехлетнему ребенку, получившему травму в одном из детских садов Махачкалы, сообщили ТАСС в Детской республиканской клинической больнице имени Кураева. В медучреждении отметили, что ребенку оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет.

Вся необходимая медицинская помощь ребенку оказывается, угрозы жизни нет. К сожалению, на момент доставки ребенка в медучреждение пальца уже не было. Было слишком поздно, — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что воспитатели попытались скрыть жуткую травму, надев колготки на ногу ребенку. Согласно предварительной версии, один из воспитанников детского сада случайно прищемил дверью мизинец на ноге девочки, из-за чего палец оторвался.

Пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану сообщила, что после произошедшего суд арестовал троих сотрудников детского сада на два месяца. В отношении третьей фигурантки судом рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.