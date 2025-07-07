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07 июля 2025 в 17:46

Психолог рассказала, почему некоторые люди не любят целоваться

Психолог Винокурова заявила, что нелюбовь к поцелуям может быть из-за детства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нелюбовь к поцелуям и прикосновениям у некоторых людей может быть связана с непроработанными телесными травмами, полученными в детстве, рассказала «Радио 1» психолог Юлия Винокурова. По ее словам, таким детям не хватало тактильности и проявления нежности.

Некоторые люди, не любящие поцелуи и касания, испытывали в детстве определенные виды травм: например, их не обнимали, не целовали родители, потому что боялись баловать, но это неправда, ребенку нужно много тактильности, — объяснила специалист.

Винокурова также отметила, что в российском обществе до сих пор существует табу на проявление нежности. Это может влиять на отношение к близости во взрослом возрасте.

Ранее Юлия Винокурова рассказала, что поцелуи, особенно в губы, без согласия ребенка могут нарушать его личные границы. По ее словам, такие действия могут привести к формированию у ребенка ощущения, что его тело не принадлежит ему и он должен смиряться с нежелательными действиями.

поцелуи
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детские травмы
отношения
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