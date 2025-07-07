Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы Психолог Винокурова заявила, что поцелуи в губы нарушают границы ребенка

Поцелуи, особенно в губы, без согласия ребенка могут нарушать его личные границы, рассказала «Радио 1» психолог Юлия Винокурова. По ее словам, такие действия могут привести к формированию у ребенка ощущения, что его тело не принадлежит ему и он должен смиряться с нежелательными действиями.

Здесь дело не в самом факте поцелуя, а в психологическом посыле — будто границы тела не настолько важны. Это со временем может привести к ощущению смирения: люди могут делать со мной то, что мне не нравится, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что проявление нежности через поцелуи в семье может быть положительным, если ребенок чувствует себя комфортно. Однако с подростками, которые уже осознают свою личность и границы, такое поведение может вызвать отторжение и бунт. Важно уважать личное пространство и границы ребенка в любом возрасте.

Ранее биолог Марина Татаренко заявила, что человек, поцеловав кошку или собаку, рискует заразиться микробами или паразитами, например гельминтами. Более того, подхватить паразитов можно при любом контакте с животным.