Биолог предупредила, чем грозит привычка целовать питомцев Биолог Татаренко заявила, что через поцелуи животных можно подхватить паразитов

Человек, поцеловав кошку или собаку, рискует заразиться микробами или паразитами, например гельминтами, заявила LIFE.ru Марина Татаренко. Более того, подхватить паразитов можно при любом контакте с животным.

Не обязательно целоваться, чтобы заразиться от животного. Достаточно просто погладить собаку, повозиться с ней, поиграть — микробы, паразиты могут быть и на шерсти, на слизистой (если собака вас облизала), — предупредила Татаренко.

Она напомнила, что кошки могут подхватить гельминтов при поедании сырой рыбы или мяса, а собаки — при купании в водоемах, поедании травы и общении с сородичами. Тем, кто боится, но хочет целовать своего питомца, лучше отвести его к ветеринару и сдать анализы. Немаловажно также ухаживать за животным и регулярно проводить дегельминтизацию.

Зоопсихолог Светлана Капустина ранее заявила, что кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя. По ее словам, он продается в ветеринарных аптеках.