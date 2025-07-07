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07 июля 2025 в 10:10

Биолог предупредила, чем грозит привычка целовать питомцев

Биолог Татаренко заявила, что через поцелуи животных можно подхватить паразитов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Человек, поцеловав кошку или собаку, рискует заразиться микробами или паразитами, например гельминтами, заявила LIFE.ru Марина Татаренко. Более того, подхватить паразитов можно при любом контакте с животным.

Не обязательно целоваться, чтобы заразиться от животного. Достаточно просто погладить собаку, повозиться с ней, поиграть — микробы, паразиты могут быть и на шерсти, на слизистой (если собака вас облизала), предупредила Татаренко.

Она напомнила, что кошки могут подхватить гельминтов при поедании сырой рыбы или мяса, а собаки — при купании в водоемах, поедании травы и общении с сородичами. Тем, кто боится, но хочет целовать своего питомца, лучше отвести его к ветеринару и сдать анализы. Немаловажно также ухаживать за животным и регулярно проводить дегельминтизацию.

Зоопсихолог Светлана Капустина ранее заявила, что кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя. По ее словам, он продается в ветеринарных аптеках.

питомцы
поцелуи
паразиты
микробы
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