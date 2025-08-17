Система домашних заданий в школах России может сильно измениться

Комитет Госдумы по просвещению подготовил проект документа, который вводит единые требования к домашним заданиям во всех российских школах, заявила глава комитета Ирина Белых в комментарии РБК. Инициатива появилась на фоне многочисленных жалоб родителей на перегрузку детей и слишком большие объемы заданий, которые школьникам приходится выполнять самостоятельно.

Мы также предложили схему того, что именно можно отрабатывать в каждом классе, в каждой параллели, по каждому предмету, чтобы учителю помочь в методике ведения того или иного урока, и чтобы действительно это было не наказание, а развитие, — сказала Белых.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.