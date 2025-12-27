Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 16:58

«Пробито дно»: в Госдуме оценили новые штрафы для россиян в Латвии

Миронов: в Латвии ввели штрафы за запуск салютов по московскому времени

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Латвийские власти ввели штрафы за запуск новогодних салютов и хлопушек по московскому времени, чем «пробили очередное дно», заявил депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, частным лицам грозит штраф до €350 (32 тыс. рублей), организациям — до €1400 (127 тыс. рублей). Он добавил, что на Новый год над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, чтобы отслеживать нарушения закона.

Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени — штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно, — написал он.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что 14 российских спортсменов включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Она не стала уточнять имена россиян. Также чиновница не указала причин такого решения.

До этого сообщалось, что 74-летнего пенсионера выдворили из Латвии за то, что он не смог сдать экзамен по языку в 2023 году. Позже ему заблокировали пенсию и лишили вида на жительство. Он сообщил, что в стране нарастает недовольство властями. По словам мужчины, жители республики жалуются на повышение цен, но боятся говорить об этом публично.

Госдума
Сергей Миронов
Россия
Латвия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Катастрофа»: Зеленского предупредили о страшных последствиях обысков НАБУ
Подпольщики ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области
У друга Зеленского нашли жучок в необычном месте
В Европе задержали девять человек с «черной кассой» для ХАМАС
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрел новый дом
Объект теплоснабжающей организации попал под удар в Горловке
Зеленский перед встречей с Трампом остановится в одной стране
Водитель сбил бабушку с двумя внучками и попал на видео
Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА над Москвой
Продюсер предрек конец популярности уехавшего из России комика
В ВСУ «полетели головы» после потери Северска
Самый опасный британский маньяк провел 47-е Рождество в стеклянной камере
Звезду сериала «Бригада» госпитализировали с жалобами на сердце
На Украине сотрудники ТЦК «мобилизовали» священника из больницы
Буранная метель и дубак до −20? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Аэропорт Шереметьево ограничил работу в целях безопасности
Страны НАТО ужаснулись ударам возмездия России по Украине
Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву трех дронов
Любимые закуски к игристому: красная икра, сыр и морепродукты
В Подмосковье задержали семерых пособников майнеров из «Россетей»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.