«Пробито дно»: в Госдуме оценили новые штрафы для россиян в Латвии Миронов: в Латвии ввели штрафы за запуск салютов по московскому времени

Латвийские власти ввели штрафы за запуск новогодних салютов и хлопушек по московскому времени, чем «пробили очередное дно», заявил депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, частным лицам грозит штраф до €350 (32 тыс. рублей), организациям — до €1400 (127 тыс. рублей). Он добавил, что на Новый год над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, чтобы отслеживать нарушения закона.

Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени — штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно, — написал он.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что 14 российских спортсменов включены в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Она не стала уточнять имена россиян. Также чиновница не указала причин такого решения.

До этого сообщалось, что 74-летнего пенсионера выдворили из Латвии за то, что он не смог сдать экзамен по языку в 2023 году. Позже ему заблокировали пенсию и лишили вида на жительство. Он сообщил, что в стране нарастает недовольство властями. По словам мужчины, жители республики жалуются на повышение цен, но боятся говорить об этом публично.