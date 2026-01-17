Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:38

Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера

В СКА после поражения от «Сочи» прошло закрытое собрание без тренера Ларионова

ХК СКА ХК СКА Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Игроки петербургского СКА во второй раз в сезоне-2025/26 устроили собрание без участия главного тренера Игоря Ларионова, сообщает ТАСС. Оно состоялось после поражения от «Сочи» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ.

После игры общение хоккеистов с прессой началось с задержкой примерно в 20 минут. В пресс-службе клуба пояснили, что пауза была связана с закрытым собранием команды, которое прошло сразу после матча.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет предлагать новый контракт российскому нападающему Артемию Панарину. Соглашение с 34-летним россиянином истекает по завершении нынешнего сезона. Его дебютный матч в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялся в 2019 году.

До этого хоккеист Илья Михеев, выступающий за клуб «Чикаго Блэкхокс», отличился нестандартным голом в матче против команды «Сент-Луис Блюз». На четвертой минуте встречи вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, не глядя, выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский форвард точно направил ее в ворота и попал.

хоккей
тренеры
КХЛ
СКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.