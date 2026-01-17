Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера

Игроки петербургского СКА во второй раз в сезоне-2025/26 устроили собрание без участия главного тренера Игоря Ларионова, сообщает ТАСС. Оно состоялось после поражения от «Сочи» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ.

После игры общение хоккеистов с прессой началось с задержкой примерно в 20 минут. В пресс-службе клуба пояснили, что пауза была связана с закрытым собранием команды, которое прошло сразу после матча.

