16 октября 2025 в 10:55

Российский хоккеист забил необычный гол в НХЛ после ошибки вратаря

Хоккеист «Чикаго» Михеев забил шайбу с подачи вратаря противника в матче НХЛ

Илья Михеев Илья Михеев Фото: Matt Marton/ТАСС

Российский хоккеист Илья Михеев, выступающий за клуб «Чикаго Блэкхокс», отличился нестандартным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Сент-Луис Блюс», сообщается на сайте лиги. На четвертой минуте встречи вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, не глядя, выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский форвард точно направил ее в угол ворот, открыв счет в игре. Кроме того, в этом матче он сделал результативную передачу.

Игра завершилась уверенной победой «Чикаго» с разгромным счетом 8:3. После пяти проведенных встреч команда располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. Клуб имеет в активе пять набранных очков.

Ранее российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев получил звание первой звезды недели в Национальной хоккейной лиге. Эта награда стала для хоккеиста первой в его профессиональной карьере. При определении лучших игроков недели Дорофеев обошел нападающего «Оттавы» Шейна Пинто, занявшего вторую позицию, и вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который стал третьей звездой. Российский форвард отметился пятью забитыми шайбами в трех матчах прошедшей игровой недели.

НХЛ
хоккеисты
спорт
хоккей
