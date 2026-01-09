Атака США на Венесуэлу
Стармер получил плохие новости о дефиците оборонного бюджета Британии

The Times: Стармеру сообщили о дефиците оборонного бюджета в $37,6 млрд

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд ($37,6 млрд), сообщила газета The Times. В материале указано, что соответствующие расчеты были представлены премьер-министру страны Киру Стармеру в конце 2025 года.

В статье говорится, что Стармер остался недоволен услышанным. Министр полагал, что все расходы, заложенные в стратегический обзор вопросов национальной обороны, были предусмотрены. При этом, как написали журналисты, в документе, представленном 2 июня 2025 года, Россия была определена как «непосредственная и насущная угроза» для Лондона, на фоне чего расходы на оборону с нынешних 2,3% выросли до 2,5%.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что руководство Великобритании в контактах с Европейским союзом предпринимает активные попытки добиться изъятия замороженных российских активов. Там уточнили, что речь идет о размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear средствах.

Тем временем выяснилось, что Великобритания выделила Украине 600 млн фунтов ($805 млн) на укрепление противовоздушной обороны, о чем рассказал глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он подчеркнул, что это самое крупное годовое вложение Лондона.

