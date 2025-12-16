Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:55

В СВР заявили о попытках Великобритании добиться изъятия российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Руководство Великобритании в контактах с Европейским союзом предпринимает активные попытки добиться изъятия замороженных российских активов, заявили в Службе внешней разведки России. В СВР уточнили, что речь идет о размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear средствах, сообщает ТАСС.

По поступающей в СВР информации, высшее руководство Великобритании в контактах с еэсовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег, — заявили в СВР.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов представляют угрозу для глобальной финансовой системы. По его мнению, эти действия являются прямым посягательством на международную систему резервов, созданную Соединенными Штатами.

До этого сообщалось, что Центральный банк России подал иск к международному клиринговому центру Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей. Отмечается, что Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление к рассмотрению 12 декабря текущего года.

замороженные активы
российские активы
Великобритания
СВР
