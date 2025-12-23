Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:47

Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн (почти 47 млрд рублей) средств Евразийского банка развития, ранее замороженных как активы России, сообщил РИА Новости замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил. Деньги уже направлены на реализацию проектов в Казахстане.

Условия были, чтобы эти средства были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы $733 млн более 600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты, — сказал Кенбеил.

Страны Европы ввели санкции в отношении центрального депозитария в России (Национального расчетного депозитария) в 2022 году. Euroclear заблокировал счет НРД, на котором в том числе были принадлежащие Казахстану средства ЕАБР на $733 млн (57,3 млрд рублей).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.

замороженные активы
российские активы
Казахстан
Бельгия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года
Названа дата встречи Путина с крупным бизнесом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.