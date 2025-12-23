Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн (почти 47 млрд рублей) средств Евразийского банка развития, ранее замороженных как активы России, сообщил РИА Новости замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил. Деньги уже направлены на реализацию проектов в Казахстане.

Условия были, чтобы эти средства были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы $733 млн более 600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты, — сказал Кенбеил.

Страны Европы ввели санкции в отношении центрального депозитария в России (Национального расчетного депозитария) в 2022 году. Euroclear заблокировал счет НРД, на котором в том числе были принадлежащие Казахстану средства ЕАБР на $733 млн (57,3 млрд рублей).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.