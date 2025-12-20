Орбан объяснил, почему нельзя забирать замороженные активы России Орбан: конфискация активов Евросоюзом была бы объявлением войны России

Изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени, передает телеканал M1.

В Брюсселе мы предотвратили непосредственную угрозу войны: забрав российские активы, Европа послала бы объявление войны, но мы вовремя поймали почтового голубя, — сказал глава венгерского правительства.

Ранее премьер Венгрии отметил, что использование российских активов для поддержки Украины с самого начала являлось юридически несостоятельной идеей. Он назвал концепцию «репарационного кредита» за счет этих средств изначально нежизнеспособной.

Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что неудачная идея Евросоюза по изъятию замороженных российских средств нанесет ущерб руководству Франции и Германии. Однако, по его мнению, это не откроет Москве путь к возвращению данных активов.