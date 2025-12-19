Раскрыто, кто в ЕС сильнее всего пострадает от провала плана по активам РФ Политолог Кортунов: провал плана по активам РФ ударит по властям Франции и ФРГ

Провальный план Евросоюза по конфискации замороженных активов России негативно скажется на правительствах Франции и Германии, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Однако, по его словам, это не означает, что теперь РФ сможет вернуть свои средства.

Эти $90 млрд, которые ранее предполагалось взять из замороженных российских активов, теперь нужно будет изыскивать в национальных бюджетах. Сейчас трудно делать конкретные прогнозы по отдельным странам. Но ясно, что для государств, которые и так испытывают большие финансовые сложности, например Франции, где очень быстро растет госдолг и где в 2027 году должны быть президентские выборы, это большая проблема. [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) сам баллотироваться не может, но ему, конечно, хотелось бы подобрать своего человека в качестве преемника. В Германии могут прийти правые, и все это будет усиливать позиции «Альтернативы для Германии», — поделился Кортунов.

Он отметил, что отказ от конфискации российских активов создает дополнительные политические риски для ряда европейских государств, где и без того увеличиваются государственный долг и бюджетные дефициты. По словам политолога, это приведет к тому, что ответственность за привлечение ресурсов и помощь Украине переместится с Брюсселя на национальные столицы стран Евросоюза.

Учитывая, что во многих из этих стран власти находятся в очень непрочной политической коалиции, можно прогнозировать угрозу серьезных кризисов в недалеком будущем. Это означает одновременно и поражение Евросоюза, поскольку план, который представила Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — NEWS.ru) и на реализацию которого надеялись многие европейские чиновники, в итоге не был реализован. Это не означает, что к нему на каком-то этапе не вернутся, и тем более не означает, что России могут быть возвращены замороженные средства. Тем не менее это, конечно, тревожный звонок для нынешнего руководства ЕС, — добавил Кортунов.

Ранее сообщалось, что попытка ЕС конфисковать российские активы из депозитария Euroclear не удалась из-за отказа европейских лидеров гарантировать Бельгии защиту от всех судебных рисков. Брюссель пытался полностью застраховать свои риски на случай исков со стороны России или возможных финансовых потрясений, но другие лидеры ЕС сочли эти условия неприемлемыми.