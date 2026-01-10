Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 20:39

«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС

Дмитриев: ЕС занимается самоубийством западной цивилизации

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Страны ЕС и Великобритания разрушают западную цивилизацию во всех сферах, включая здравоохранение, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Так в соцсети X он прокомментировал призыв главы американского Минздрава Роберта Кеннеди — младшего вернуть независимость медицине и прекратить политически мотивированные преследования.

Германия, ЕС и Великобритания продолжают заниматься самоубийством западной цивилизации в любом возможном измерении, включая здравоохранение, как отметил министр Кеннеди, — написал Дмитриев.

До этого глава РФПИ поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к Евросоюзу начать переговоры с Россией и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. Он отметил, что подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.

Дмитриев также выразил мнение, что США уже приняли решение по Гренландии. Он задался вопросом, постигнет ли Канаду участь Венесуэлы и Гренландии.

Тем временем Financial Times сообщила, что ЕС не обладает выверенной стратегией для противодействия возможным попыткам США присоединить Гренландию. Европейские лидеры опасаются, что у Вашингтона больше рычагов давления, и предпочитают не конфликтовать, чтобы сохранить поддержку США по Украине.

