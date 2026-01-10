Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:29

Стало известно, есть ли у Европы план на случай захвата Гренландии США

FT: у ЕС нет стратегии противодействия планам США по захвату Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европейский союз не обладает выверенной стратегией для противодействия возможным попыткам США присоединить Гренландию, сообщает Financial Times. По данным издания, европейские лидеры опасаются, что у Вашингтона больше рычагов давления, и предпочитают не конфликтовать, чтобы сохранить поддержку США по Украине.

В публикации говорится, что в руководящих кругах ЕС рассматриваются гипотетические ответные меры, такие как закрытие американских баз в Европе или запрет на покупку гособлигаций США, но их применение считается маловероятным. Публично европейские политики предпочитают тактику «стратегического давления» на администрацию американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что США обладают превосходством и могут ответить на любые действия более серьезными угрозами.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен и другие европейские лидеры были шокированы из-за последних заявлений Трампа о желании получить Гренландию после того, как в течение года его пытались отговорить от этого. По их словам, теперь они должны найти способ избежать разрушительной политической конфронтации.

Европа
Гренландия
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Россиянка чуть не проглотила стекло, находившееся в хинкали из ресторана
«Все в последний момент»: Журова высказалась о казусе с ареной в Милане
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.