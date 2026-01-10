Стало известно, есть ли у Европы план на случай захвата Гренландии США FT: у ЕС нет стратегии противодействия планам США по захвату Гренландии

Европейский союз не обладает выверенной стратегией для противодействия возможным попыткам США присоединить Гренландию, сообщает Financial Times. По данным издания, европейские лидеры опасаются, что у Вашингтона больше рычагов давления, и предпочитают не конфликтовать, чтобы сохранить поддержку США по Украине.

В публикации говорится, что в руководящих кругах ЕС рассматриваются гипотетические ответные меры, такие как закрытие американских баз в Европе или запрет на покупку гособлигаций США, но их применение считается маловероятным. Публично европейские политики предпочитают тактику «стратегического давления» на администрацию американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что США обладают превосходством и могут ответить на любые действия более серьезными угрозами.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен и другие европейские лидеры были шокированы из-за последних заявлений Трампа о желании получить Гренландию после того, как в течение года его пытались отговорить от этого. По их словам, теперь они должны найти способ избежать разрушительной политической конфронтации.