Стало известно, есть ли у Европы план на случай захвата Гренландии США

Европейский союз не обладает выверенной стратегией для противодействия возможным попыткам США присоединить Гренландию, сообщает Financial Times. По данным издания, европейские лидеры опасаются, что у Вашингтона больше рычагов давления, и предпочитают не конфликтовать, чтобы сохранить поддержку США по Украине.
В публикации говорится, что в руководящих кругах ЕС рассматриваются гипотетические ответные меры, такие как закрытие американских баз в Европе или запрет на покупку гособлигаций США, но их применение считается маловероятным. Публично европейские политики предпочитают тактику «стратегического давления» на администрацию американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что США обладают превосходством и могут ответить на любые действия более серьезными угрозами.
Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен и другие европейские лидеры были шокированы из-за последних заявлений Трампа о желании получить Гренландию после того, как в течение года его пытались отговорить от этого. По их словам, теперь они должны найти способ избежать разрушительной политической конфронтации.