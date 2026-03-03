Названы варианты подарков на 8 Марта за 1000 рублей Психолог Решетов: за 1000 рублей на 8 Марта можно подарить наборы чая или кофе

Наборы чая или кофе могут стать недорогим подарком на 8 Марта, раскрыл в беседе с NEWS.ru психолог Павел Решетов. По его словам, также на 1000 рублей женщине можно подарить книгу, купить билеты на концерт или вместе сходить в музей.

За 1000 рублей женщине можно подарить книгу любимого автора. Но этот вариант возможен только в том случае, если она любит читать. Таким же подарком можно порадовать дочь. Все будут рады билетам в театр, консерваторию, на концерты, в музей. Прекрасным подарком могут стать наборы чая или кофе, — пояснил психолог.

По его словам, самые недорогие подарки можно сделать своими руками. Очень милыми оказываются чашки с красивым дизайном и гравировкой. Также творческих девушек порадуют краски, кисти, наборы для рукоделия.

Ранее российским мужчинам рассказали, как следует выбирать букет на 8 Марта. Стебли свежих растений упругие, мясистые, без пятен и дефектов. Стоит обратить внимание на срез: он должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха. Если он потемнел или пожелтел, это значит, что цветок срезан давно и долго стоял без воды.