Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 17:20

Названы варианты подарков на 8 Марта за 1000 рублей

Психолог Решетов: за 1000 рублей на 8 Марта можно подарить наборы чая или кофе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наборы чая или кофе могут стать недорогим подарком на 8 Марта, раскрыл в беседе с NEWS.ru психолог Павел Решетов. По его словам, также на 1000 рублей женщине можно подарить книгу, купить билеты на концерт или вместе сходить в музей.

За 1000 рублей женщине можно подарить книгу любимого автора. Но этот вариант возможен только в том случае, если она любит читать. Таким же подарком можно порадовать дочь. Все будут рады билетам в театр, консерваторию, на концерты, в музей. Прекрасным подарком могут стать наборы чая или кофе, — пояснил психолог.

По его словам, самые недорогие подарки можно сделать своими руками. Очень милыми оказываются чашки с красивым дизайном и гравировкой. Также творческих девушек порадуют краски, кисти, наборы для рукоделия.

Ранее российским мужчинам рассказали, как следует выбирать букет на 8 Марта. Стебли свежих растений упругие, мясистые, без пятен и дефектов. Стоит обратить внимание на срез: он должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха. Если он потемнел или пожелтел, это значит, что цветок срезан давно и долго стоял без воды.

8 марта
Международный женский день
праздники
сертификаты
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине очень важен для Трампа
Ваня Дмитриенко раскрыл секреты воспитания в семье врачей
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.