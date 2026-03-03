Психолог перечислила худшие подарки на 8 Марта Психолог Жданова: худшим подарком на 8 Марта могут быть лосьоны от морщин

Лосьоны от прыщей или морщин, подаренные на 8 Марта, могут расстроить вашу любимую женщину, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, также в черный список попадают домашние животные, некоторые цветы и туалетная вода.

Может случиться, что у вашей возлюбленной аллергия на букет, который вы ей подарите. Поэтому обязательно нужно уточнять, нет ли ее, заранее. То же самое относится к туалетной воде — она может просто не подойти. Не стоит дарить домашних питомцев, обувь, вещи, лосьоны от прыщей или морщин, моющие средства или хозтовары, — пояснила психолог.

По ее словам, при этом, если вы подарите девушке обычные носки и она не ждет ничего определенного, они могут ее порадовать. Женщины становятся все более практичными, считает специалист. Поэтому кому-то может подойти даже осмотр у стоматолога, отметила она.

Ранее психолог посоветовала мужчинам выбирать презент для избранниц с учетом этапа отношений. Если пара только начала встречаться, лучше сделать приятный сюрприз. А супруги уже могут спокойно обсудить, какой презент будет наиболее оптимален.