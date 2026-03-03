Гарик Харламов станет отцом

В семье актрисы Катерины Ковальчук и комика Гарика Харламова ожидается пополнение, заявил друг пары, юморист Денис Дорохов. Как передает Woman.ru артист на премии «Новое Радио AWARDS 2026» сказал, что эта новость пока держится в тайне.

Все это пока в тайне, я не знаю, почему вы это все снимаете. Роль крестного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит. Я прекрасно отреагировал на новость. Дети — это прекрасно. Он сейчас приблизился ко мне, у меня ведь двое. По количеству детей я старше, я уважаемей, — сказал комик.

Еще летом 2025 года на фоне слухов Харламов пошутил о возможной беременности своей супруги. Юморист отметил, что начал подозревать у жены интересное положение из-за всеобщих разговоров, однако поспешил их опровергнуть, пояснив, что Ковальчук не беременна. Шоумен признался, что очень ждет детей от нынешней супруги, и добавил, что все знают, когда это произойдет.

До этого Харламо трогательно поздравил свою дочь с днем рождения. Он опубликовал в соцсетях снимок 12-летней именинницы, которая с улыбкой смотрит в камеру. Девочка родилась в браке комика с актрисой Кристиной Асмус. Пара развелась в 2020 году. В 2024 году Харламов женился на Ковальчук, их отношения начались в 2021-м.