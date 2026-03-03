Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:08

Гарик Харламов станет отцом

Денис Дорохов заявил, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук ждут ребенка

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В семье актрисы Катерины Ковальчук и комика Гарика Харламова ожидается пополнение, заявил друг пары, юморист Денис Дорохов. Как передает Woman.ru артист на премии «Новое Радио AWARDS 2026» сказал, что эта новость пока держится в тайне.

Все это пока в тайне, я не знаю, почему вы это все снимаете. Роль крестного Гарик не предлагал, но он мне вряд ли такое предложит. Я прекрасно отреагировал на новость. Дети — это прекрасно. Он сейчас приблизился ко мне, у меня ведь двое. По количеству детей я старше, я уважаемей, — сказал комик.

Еще летом 2025 года на фоне слухов Харламов пошутил о возможной беременности своей супруги. Юморист отметил, что начал подозревать у жены интересное положение из-за всеобщих разговоров, однако поспешил их опровергнуть, пояснив, что Ковальчук не беременна. Шоумен признался, что очень ждет детей от нынешней супруги, и добавил, что все знают, когда это произойдет.

До этого Харламо трогательно поздравил свою дочь с днем рождения. Он опубликовал в соцсетях снимок 12-летней именинницы, которая с улыбкой смотрит в камеру. Девочка родилась в браке комика с актрисой Кристиной Асмус. Пара развелась в 2020 году. В 2024 году Харламов женился на Ковальчук, их отношения начались в 2021-м.

Денис Дорохов
Гарик Харламов
дети
беременность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.