05 февраля 2026 в 04:06

Наркотики, травля из-за внешности, мнение об СВО: как живет Денис Дорохов

Денис Дорохов Денис Дорохов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
38-летний Денис Дорохов недавно выступил с первым сольным стендап-концертом. Во время концерта он поделился личными историями из своей жизни. Правда ли, что он употреблял наркотики, что известно о травле в адрес артиста, как сложилась его личная жизнь?

Что Дорохов рассказал о травле, пережитой в детстве

На платформе «VK Видео» опубликован первый сольный концерт Дениса Дорохова. Комик рассказал, что в детстве столкнулся с травлей из-за врожденного дефекта, который называется заячьей губой.

«Отец был военным, и мы постоянно переезжали. Просто постоянно! Я поменял 11 школ, а ведь всего девять классов учился. Плотность сильнейшая была! И в каждой школе меня крестили. К церкви это никакого отношения не имеет, хотя кое-куда тоже окунали. Реально это было всегда так: „Здравствуйте, класс! Это Денис Дорохов, наш новый ученик“. И все такие: „Кто это? Сморщенная бабка? Это что такое? Ты что с ножом сосался?“» — рассказал со сцены артист.

Денис защищался от нападок кулаками. Ссоры с одноклассниками возникали практически сразу после знакомства. Дома юный Дорохов также не находил поддержки, поскольку в семье царила авторитарная атмосфера.

Из-за чего Дорохов начал употреблять наркотики

Юморист, по его словам, захотел преодолеть комплексы, решив стать крутым, что в его представлении подразумевало быть плохим.

«И внешность такая, и постоянные переезды, и буллинг в школе — все породило во мне комплексы. И чтобы победить эти комплексы, я хотел стать крутым. А в моем понимании крутой — это равно плохой. Потому что плохих уважают, с плохими дружат. <…> Я начал делать плохие вещи: курить, пробовал алкоголь и еще кое‑что. Я скажу так: из‑за этого половину песен Гуфа удалили», — откровенничал комик на площадке Outside Stand Up.

Сначала Денису было приятно пребывать в измененном состоянии. Но вскоре он осознал, насколько вредны его привычки. Даже став успешным комиком и создав семью, артист не смог избавиться от зависимости. В безвыходном положении Дорохов решил поговорить с отцом, которого раньше избегал.

«Я реально падал вниз. Просто падал вниз, искренне говорю. Падал на дно, в ил. У меня начались проблемы на работе, я начал забывать текст. У меня забирали роли, дома начались проблемы. Я был настолько аварийный, что при мне люди говорили обо мне в третьем лице: „Да куда он поедет? Он телевизор выключенный смотрит!“ <…> И в этом состоянии из ада сам я уже выбраться не мог. Я не пошел ни к матери, ни к жене… Пошел к отцу. Мы вообще никогда серьезно не разговаривали, никогда. А тут я пришел к нему и говорю: „Мне плохо, пап“. Я не стал вдаваться в подробности. Просто сказал: „Мне плохо“. И он не стал спрашивать. Он увидел, что я в аду. Он дал мне снотворное, говорит: „Спи, просто спи, тебе надо поспать“. Я проспал сутки. И все эти сутки он был со мной. Он был рядом. Он никуда не пошел — ни на работу, никуда. Он просто сидел. <…> Мы впервые очень мощно поговорили, впервые за много лет. Мне было уже за 30», — говорил Денис.

Артист осознал, что существуют ценности, превосходящие мимолетные радости. Сейчас в свои 38 лет Дорохов уделяет внимание здоровью, а также остается преданным супругом и заботливым отцом двоих детей.

Денис Дорохов и Эльвира, его супруга, поженились в 2010 году. Спустя два года, в 2012-м, у них появился первый сын — Артем. В 2019 году семья Дороховых пополнилась еще одним ребенком. У них родился второй сын, которого назвали Богданом. Семья юмориста проживает в Москве.

Говорил ли Дорохов об СВО

Денис Дорохов публично не комментировал тему спецоперации, однако в мае 2023 года вместе с коллегой Азаматом Мусагалиевым посетил Донбасс. Артисты приняли участие в концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса в мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР. На мероприятии шоумену удалось пообщаться с военнослужащими ВС РФ.

«У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди», — поделился он.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

