18 марта 2026 в 15:57

Украине предрекли катастрофу после окончания конфликта с Россией

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
После завершения конфликта с Россией Украина столкнется с экологической катастрофой, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, использование химического и биологического оружия со стороны ВСУ привело к заражению отдельных территорий страны.

В ходе боевых действий с Россией Украина применяла химическое и даже биологическое оружие на отдельных участках фронта. Они использовали целый ряд взрывчатых веществ. Поэтому есть угроза сильной экологической катастрофы, которая будет иметь свои серьезные последствия. Учитывая, что применяется большое количество дронов, часть из них не взрывается, и, соответственно, будут храниться неразорвавшиеся снаряды. Очень большие проблемы доставит и оптоволокно. При взрыве оно остается, как паутина, оставляя небольшое расстояние между проводами. Американские компании, которые будут заниматься разминированием, должны иметь лицензию на то, чтобы обзевреживать зараженную территорию. Конечно, очистка будет трудоемкой и сложной, — высказался Кнутов.

Ранее появилась информация, что США ищут подрядчиков для очистки территорий от взрывоопасных и опасных материалов в нескольких странах, включая Украину. Специалисты займутся обезвреживанием боеприпасов, взрывчатых веществ, а также компонентов химического и биологического оружия.

Украина
СВО
Россия
оружие
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
