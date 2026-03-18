Молодежь из одного региона пригласили на бесплатное обучение в Индию

Молодых жителей Свердловской области пригласили бесплатно обучаться в Индию, заявил в беседе с ЕАН генконсул республики в Екатеринбурге Дэбабрата Чаттопадхьяй. Речь идет о программах магистратуры и аспирантуры.

Сейчас правительство Индии предоставляет различные стипендиальные системы для студентов-магистрантов и аспирантов. Ознакомиться с условиями программ можно на сайте посольства. Все оплачивается правительством Индии. Мы приглашаем студентов уральского региона воспользоваться этой возможностью, — отметил Чаттопадхьяй.

Он уточнил, что местные жители, которым интересно бесплатное обучение в Индии, могут обратиться в консульство. Там им предоставят подробную информацию и проконсультируют по всем вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.