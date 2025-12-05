ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 19:16

Путин вспомнил индийскую поговорку, оценивая отношения Москвы и Нью-Дели

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент России Владимир Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем», передает пресс-служба Кремля. Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

Знаю, что в Индии говорят: «Вместе пойдем — вместе вырастем». Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений, — сказал он.

Путин выразил уверенность, что Россия и Индия продолжат укреплять особое привилегированное партнерство. Он пожелал индийскому народу благополучия, а руководству страны — успехов в служении на благо народа.

Ранее Путин заявил, что договоренности, достигнутые между Москвой и Нью-Дели, придадут импульс взаимоотношениям сторон. Президент также заявил, что принятое накануне с индийским премьером Нарендрой Моди программное заявление наметило масштабные планы по сотрудничеству двух стран в области политики, экономики, культуры и других сферах.

Владимир Путин
Россия
Индия
отношения
поговорки
