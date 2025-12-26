В Кремле сообщили о планах внедрения ИИ в системы вооружения

Новая госпрограмма вооружения предполагает до 2036 года повсеместное внедрение искусственного интеллекта, говорится в материалах Кремля к профильному совещанию у президента России Владимира Путина. Отмечается, что к приоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления.

В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях, — говорится в справке.

Также сообщается, что при разработке новой государственной программы вооружений одним из ключевых подходов выступает согласование сроков проведения научно-исследовательских и конструкторских разработок, приобретения оружия и специализированной техники. Кроме того, уделяется внимание формированию необходимой инфраструктуры, включая совершенствование условий для испытаний и развития полигонов.

Ранее Путин поставил задачу в сжатые сроки активизировать внедрение робототехнических решений и технологий искусственного интеллекта в Вооруженные силы РФ. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства подчеркнул, что российская армия должна сохранять лидерские позиции в сфере технологического развития.