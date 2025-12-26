Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:55

В Кремле сообщили о планах внедрения ИИ в системы вооружения

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Новая госпрограмма вооружения предполагает до 2036 года повсеместное внедрение искусственного интеллекта, говорится в материалах Кремля к профильному совещанию у президента России Владимира Путина. Отмечается, что к приоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления.

В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях, — говорится в справке.

Также сообщается, что при разработке новой государственной программы вооружений одним из ключевых подходов выступает согласование сроков проведения научно-исследовательских и конструкторских разработок, приобретения оружия и специализированной техники. Кроме того, уделяется внимание формированию необходимой инфраструктуры, включая совершенствование условий для испытаний и развития полигонов.

Ранее Путин поставил задачу в сжатые сроки активизировать внедрение робототехнических решений и технологий искусственного интеллекта в Вооруженные силы РФ. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства подчеркнул, что российская армия должна сохранять лидерские позиции в сфере технологического развития.

Россия
искусственный интеллект
вооружения
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оливье», «шуба»: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
На Украине шокированы рождественским заявлением Зеленского
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.