03 марта 2026 в 17:56

«Спасибо и на этом»: туристу пришлось выбивать продление отеля в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский турист признался РИА Новости, что ему и его семье пришлось потратить много нервов, чтобы добиться продления номера в отеле Дубая. По словам мужчины, сначала пришлось платить самим, потом туроператор взял обеспечение номером на себя.

Я каждые полчаса выходил на ресепшен узнавать, не продлили ли нам отель. В итоге на ресепшене разрешили подождать немного с номером, около 15 часов нам все-таки продлили номер на двое суток. <...> Мы не в обиде, спасибо и на этом. Если выселят, будем оплачивать за свой счет, — рассказал мужчина.

Из питания в отеле давали только завтраки, но туристы не жалуются. Больше всего мужчину возмутила путаница с вылетом: туроператор сначала звал в аэропорт за четыре часа, а потом сказал, что регистрация уже закончена и идет в живую очередь. По словам туриста, это создает хаос.

Ранее Ассоциация туроператоров России в письме для Минэкономразвития заявила, что туроператоры ежедневно тратят свыше 500 млн рублей на поддержку российских туристов, оставшихся на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля в Иране. По данным АТОР, общие расходы индустрии с 28 февраля по 5 марта превысили 2,6 млрд рублей.

