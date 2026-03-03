Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:43

Полмиллиарда в сутки выделяют российским туристам на Ближнем Востоке

АТОР: расходы на туристов на Ближнем Востоке превысили 500 млн рублей в сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туроператоры ежедневно тратят свыше 500 млн рублей на поддержку российских туристов, оставшихся на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля в Иране, сообщила пресс-служба Ассоциация туроператоров России в письме в Минэкономразвития. По данным ассоциации, общие расходы индустрии с 28 февраля по 5 марта превысили 2,6 млрд рублей.

Суммарные потери отрасли растут в геометрической прогрессии, что может создать реальную угрозу финансовой устойчивости индустрии <…> туроператоры израсходовали более 2,6 млрд рублей, — отметили в АТОР.

В суточные затраты входят размещение туристов, питание и трансферы. В условиях продолжающейся транспортной нестабильности суммы могут увеличиваться.

АТОР предложила Минэкономразвития временно освободить компании от взносов в Фонд персональной ответственности и разрешить использовать средства фонда на покрытие расходов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. Ассоциация заявила, что такие меры необходимы для сохранения устойчивости отрасли в период ограничений авиасообщения.

Ранее стало известно, что через границу Ирана с Азербайджаном выехали 127 граждан России. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев.

АТОР
туристы
Ближний Восток
Иран
Россия
