Раскрыто количество эвакуированных из Ирана россиян

Более сотни граждан Российской Федерации покинули Иран через пограничный переход с Азербайджаном с момента начала американо-израильской военной кампании, сообщает азербайджанское агентство АПА. Согласно информации, за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, из которых 127 являются россиянами.

Агентство уточняет, что общее число эвакуированных включает 157 подданных Азербайджана и 458 иностранных граждан. Данные приведены по состоянию на 10:00 мск 3 марта.

Ранее посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали заявил, что американо-израильское нападение на республику является выпадом против всех государств Ближневосточного региона и скажется на глобальной безопасности. Дипломат указал, что в отдаленной перспективе эта агрессия окажет воздействие на системы коллективной защиты.

Кроме того, политолог Юрий Светов заявил, что Иран не сможет заручиться поддержкой союзников в противостоянии с США и Израилем из-за сложных отношений с соседями. Эксперт выразил уверенность, что Вашингтон и Иерусалим без проблем осуществят задуманное и добьются своих целей в отношении Тегерана.