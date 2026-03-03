Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:07

«Чудом выжили»: публицист высмеял рассказы вернувшихся из Дубая туристов

Публицист Колясников высмеял жалобы вернувшихся из Дубая россиян

ОАЭ. Вспышки от летящих ракет ОАЭ. Вспышки от летящих ракет Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Общественник Сергей Колясников в своем Telegram-канале назвал цирком рассказы вернувшихся из Дубая российских туристов о пережитых страданиях. В качестве примера он привел слова одной из путешественниц, которая заявила, что боялась не выжить на фоне ведущихся боевых действий.

Два дня посидели у бассейна в пятизвездочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу, — отметил Колясников.

Он иронично добавил, что за «оборону Дубая» россиян следовало бы наградить, и задался вопросом, что об этом думают жители Белгорода, Донецка и Новороссийска. С публицистом согласился и военкор Дмитрий Стешин, который подчеркнул, что российские СМИ преподносят туристов в ОАЭ как героев.

Ранее в TikTok-канале Белого дома появилось видео с нарезками ударов по Ирану под ритмичную песню Macarena испанского дуэта Los Del Rio. В ролике показаны американские военные, истребители и моменты запуска ракет. Он набрал 325 тыс. лайков.

До этого эксперт по инвестициям Рустем Есентай выразил мнение, что рынок недвижимости Дубая не рухнет на фоне ударов Ирана по ОАЭ. По его словам, любая нестабильность заставляет участников рынка брать паузу, и часть сделок уже откладывается, однако системного кризиса не произойдет.

россияне
туристы
Дубай
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устной части перед ОГЭ по истории
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.