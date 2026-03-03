«Чудом выжили»: публицист высмеял рассказы вернувшихся из Дубая туристов

Общественник Сергей Колясников в своем Telegram-канале назвал цирком рассказы вернувшихся из Дубая российских туристов о пережитых страданиях. В качестве примера он привел слова одной из путешественниц, которая заявила, что боялась не выжить на фоне ведущихся боевых действий.

Два дня посидели у бассейна в пятизвездочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу, — отметил Колясников.

Он иронично добавил, что за «оборону Дубая» россиян следовало бы наградить, и задался вопросом, что об этом думают жители Белгорода, Донецка и Новороссийска. С публицистом согласился и военкор Дмитрий Стешин, который подчеркнул, что российские СМИ преподносят туристов в ОАЭ как героев.

Ранее в TikTok-канале Белого дома появилось видео с нарезками ударов по Ирану под ритмичную песню Macarena испанского дуэта Los Del Rio. В ролике показаны американские военные, истребители и моменты запуска ракет. Он набрал 325 тыс. лайков.

До этого эксперт по инвестициям Рустем Есентай выразил мнение, что рынок недвижимости Дубая не рухнет на фоне ударов Ирана по ОАЭ. По его словам, любая нестабильность заставляет участников рынка брать паузу, и часть сделок уже откладывается, однако системного кризиса не произойдет.