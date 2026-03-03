Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц

Иран продолжает наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Какие известны последние новости о военной операции США и Израиля против Ирана сегодня, 3 марта?

Что известно об ударах Ирана и США 3 марта

3 марта Иран атаковал авиабазы США в Бахрейне и Кувейте, сообщил Корпус стражей Исламской революции.

«В ходе 14-й волны операции „Правдивое обещание“ военно-морских сил КСИР сегодня утром была проведена масштабная атака с применением ракет и беспилотников на авиабазу США в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении КСИР.

По данным телеканала Press TV, в Кувейте была атакована военная база США «Арифджан» с помощью 10 беспилотников.

Также Иран 3 марта провел новый запуск баллистических ракет по территории Израиля. По данным телеканала Al Hadath, основной удар пришелся на южные районы страны, а также на агломерацию Тель-Авива.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание. Ведомство остановило работу.

В ЦАХАЛ заявили, что 3 марта армия Израиля начала наносить удары по военным целям в Тегеране. По информации агентства Mehr, серия взрывов прогремела в иранских городах Исфахан и Шираз.

Телеканал Al-Arabiya заявил, что в ночь на 3 марта израильская разведка МОССАД и подразделения спецназа провели наземную операцию в Иране.

Вооруженные силы США заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов Корпуса стражей Исламской революции, систем ПВО и другой военной инфраструктуры на территории Ирана.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе. По данным CNN, в результате ударов объект получил повреждения.

«Спутниковые снимки <...> за последние 48 часов показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе, одного из наиболее важных военных объектов Ирана и крупнейшего центра обогащения урана», — говорится в публикации.

Что известно о похоронах школьниц в Иране

Сегодня, 3 марта, в Иране проходят похороны школьниц, погибших при атаке на учебное учреждение в южной части страны. По данным иранской стороны, в результате удара скончалось более 170 детей.

Начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля — в первый день конфликта. Власти Ирана обвинили в ударе США и Израиль.

Какие потери понесли американцы при ударах Ирана

Иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 в результате комбинированной атаки на объекты Соединенных Штатов в Дубае, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

«Согласно информации на местах, потери США в ходе этой комбинированной атаки ракет и БПЛА, осуществленной военно-морскими силами КСИР, составили более 40 человек убитыми, количество пострадавших оценивается в более чем 70 человек», — говорится в сообщении.

Центральное командование ВС США сообщает, что в военных действиях против Ирана погибло шесть американских солдат.

Что известно о закрытии Ормузского пролива

Советник КСИР Ибрахим Джаббари заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил атаковать любые суда.

«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — сказал он.

Через Ормузский пролив осуществляется танкерная перевозка нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ. Этот морской путь обеспечивает до 40% мировой морской торговли нефтью, поэтому Минэнерго США называет его самым важным маршрутом перевозки нефти в мире.

Его закрытие грозит ростом инфляции во всем мире и ростом цен на нефть.

Сколько продлятся военные действия

Война между Израилем и Ираном не будет продолжаться бесконечно, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News. По его мнению, конфликт разрешится в результате быстрых и решительных действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может занять около четырех недель или меньше.

