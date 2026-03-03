Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:00

«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах

Стилист Лисовец не стал поддерживать введение дресс-кода в театрах

Влад Лисовец Влад Лисовец Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стилист Влад Лисовец не поддержал предложение артиста балета Николая Цискаридзе о введении обязательного дресс-кода при посещении театра. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru c Первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026», следует ограничиться рекомендациями и с детства воспитывать в людях чувство стиля.

Рекомендовать можем, а указывать, куда и в чем ходить... Достаток разный, понимание разное, человек мог с работы бежать. Главное, что он выбирает театр и что он выбирает искусство, — сказал Лисовец.

По мнению стилиста, в школах необходимо проводить короткие уроки, где объяснялось бы, как одеваться в публичные места. Как считает Лисовец, тогда вырастет образованное поколение, которому не надо будет ничего объяснять.

Ранее худрук и гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев предложил президенту России Владимиру Путину создать театральный квартал в Санкт-Петербурге. Глава государства поддержал идею и отметил необходимость увековечить память дирижера Юрия Темирканова. Гергиев в ответ заявил, что новый культурный кластер можно назвать в честь маэстро.

театры
стиль
Николай Цискаридзе
Влад Лисовец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране
Большунов заявил о предложениях сменить гражданство ради Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.