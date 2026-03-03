«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах Стилист Лисовец не стал поддерживать введение дресс-кода в театрах

Стилист Влад Лисовец не поддержал предложение артиста балета Николая Цискаридзе о введении обязательного дресс-кода при посещении театра. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru c Первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026», следует ограничиться рекомендациями и с детства воспитывать в людях чувство стиля.

Рекомендовать можем, а указывать, куда и в чем ходить... Достаток разный, понимание разное, человек мог с работы бежать. Главное, что он выбирает театр и что он выбирает искусство, — сказал Лисовец.

По мнению стилиста, в школах необходимо проводить короткие уроки, где объяснялось бы, как одеваться в публичные места. Как считает Лисовец, тогда вырастет образованное поколение, которому не надо будет ничего объяснять.

