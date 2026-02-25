Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:13

Герасимов оценил идею ввести дресс-код в театрах

Герасимов допустил лишь рекомендательный дресс-код в театрах

Евгений Герасимов
Дресс-код для зрителей в театре должен носить лишь рекомендательный характер, заявил художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов в интервью РИА Новости. Так он прокомментировал слова народного артиста России Николая Цискаридзе о том, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.

Возможно, если речь идет о Большом театре. Например, я не видел, чтобы к нам приходили в «лохмотьях». Вы знаете, можно давать рекомендацию и писать об этом на билете, но официально вводить дресс-код вряд ли, потому что каждый человек имеет право. Наш театр демократичен в этом аспекте, — сказал Герасимов.

По мнению руководителя Театра Сатиры, внешний вид посетителей — вопрос внутренней культуры, а не принуждения. Он также напомнил, что многие зрители приходят после работы и не всегда имеют возможность переодеться.

Ранее худрук и гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев предложил президенту России Владимиру Путину создать театральный квартал в Санкт-Петербурге. Глава государства поддержал идею и отметил необходимость увековечить память дирижера Юрия Темирканова. Гергиев в ответ заявил, что новый культурный кластер можно назвать в честь маэстро.

