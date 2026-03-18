18 марта 2026 в 18:53

Суд разрушил многомиллиардную империю кубанского депутата

Суд изъял у депутата Тимофеева 10 млрд рублей в пользу государства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд Краснодарского края удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества депутата городской Думы Краснодара Виктора Тимофеева, общая стоимость которого превышает 10 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Решение было принято в рамках разбирательства о законности происхождения активов народного избранника.

Суд обратил в доход государства имущество депутата городской Думы Краснодара. <…> Рыночная стоимость движимого, недвижимого имущества и хозяйственных обществ составляет 10 074 549 295 рублей, — говорится в сообщении.

На обращении имущества депутата в доход государства настояла Генпрокуратуры РФ, соответствующий гражданский иск был подан в феврале. В итоге суд изъял 100% долей в уставном капитале трех организаций, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков и семь транспортных средств.

Тимофеев — депутат городской думы Краснодара IV, V и VI созывов. С 2020 по 2025 год — член Общественной палаты Краснодара, заместитель председателя палаты. Тимофеев являлся руководителем одного из крупнейших автотранспортных предприятий Кубани. В настоящее время руководит одним из крупнейших автотранспортных предприятий региона, филиалы предприятия находятся в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. У фигуранта уголовного дела изъяли активы общей стоимостью около 1,6 млрд рублей.

