«Не имеем права»: Медведев дал наказ разработчикам лекарств

Медведев: Россия не должна зависеть от зарубежных препаратов

Россия не должна зависеть от зарубежных лекарственных препаратов и медицинского оборудования, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» Стране важно развивать собственные разработки, передает его слова РИА Новости.

Мы не имеем права зависеть от чужих поставок. Нам нужны собственные лекарственные препараты и медицинское оборудование. Подчеркиваю, естественно, эффективные, высокого качества, — сказал Медведев.

Он отметил, что при поддержке партии уже запущены разработки инновационных препаратов. При этом, по словам Медведева, России нужны не только инновационные лекарства, но и обычные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Ранее Медведев заявил, что в 1990-е годы здания детских садов в России в массовом порядке скупались «какими-то чертями» под офисные помещения. Это повлекло за собой разрушение системы дошкольного образования и последующий дефицит мест в детсадах. Медведев отметил, что в дальнейшем последствия этих решений стали очевидны.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
