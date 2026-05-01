«Сидят какие-то черти»: Медведев вспомнил детские сады в 1990-е

В 1990-е годы в России здания детских садов массово выкупались под офисы «какими-то чертями», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это привело к разрушению системы дошкольных учреждений и последующему дефициту мест, передает РИА Новости.

Я отлично помню, что в 1990-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как ни проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают, — сказал Медведев.

Замглавы СБ также отметил, что в дальнейшем последствия этих решений стали очевидны. Он подчеркнул, что власти до сих пор занимаются урегулированием этой проблемы.

Сеть детских садов и ясель — это такой важнейший индикатор желания людей обзаводиться семьей и детьми. И мы, конечно, обязательно это (работу по расширению сети детских садов. — NEWS.ru) продолжим, — заключил Медведев.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России до 2028 года на строительство новых детских садов выделено 26 млрд рублей. Она уточнила, что средства пойдут не только на традиционные ясли, но и на альтернативные формы ухода за детьми, такие как услуги социальных нянь.