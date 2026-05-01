Голикова заявила о снижении уровня бедности в России

Голикова: уровень бедности в России снизился в 1,5 раза за последние четыре года

Уровень бедности в России за четыре года снизился, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. По ее словам, которые передает ТАСС, данный показатель упал в 1,5 раза.

Уровень бедности <...> с 2021 по 2025 год сократился более чем в 1,5 раза, — подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова рассказала, что около трети трудоспособных граждан России имеют хронические неинфекционные заболевания. По ее мнению, эта проблема требует особого внимания как со стороны государства, так и со стороны системы здравоохранения.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России следует увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами. Однако, по его словам, для этого необходимо учитывать инфляционные риски и бюджетные расходы.