Голикова озвучила тревожные данные по хроническим заболеваниям у россиян Голикова: почти треть трудоспособных россиян имеют хронические болезни

Около трети трудоспособных граждан России имеют хронические неинфекционные заболевания, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия». По ее словам, эта проблема требует особого внимания со стороны государства и системы здравоохранения, передает ТАСС.

Почти треть всего трудоспособного населения в РФ имеют хронические неинфекционные заболевания, — сказала заместитель председателя правительства.

Ранее вице-премьер российского правительства заявила, что увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни является главной задачей в сфере здравоохранения. Замглавы кабмина пояснила, что эта национальная цель поставлена перед правительством главой государства Владимиром Путиным.

До этого Голикова информировала, что в России врачи нового профиля по направлению здорового долголетия будут заранее выявлять риски заболеваний у граждан. По ее словам, задача таких специалистов также заключается в замедлении прогрессирования выявленных патологий.