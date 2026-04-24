24 апреля 2026 в 13:13

Голикова озвучила тревожные данные по хроническим заболеваниям у россиян

Голикова: почти треть трудоспособных россиян имеют хронические болезни

Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Около трети трудоспособных граждан России имеют хронические неинфекционные заболевания, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия». По ее словам, эта проблема требует особого внимания со стороны государства и системы здравоохранения, передает ТАСС.

Почти треть всего трудоспособного населения в РФ имеют хронические неинфекционные заболевания, — сказала заместитель председателя правительства.

Ранее вице-премьер российского правительства заявила, что увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни является главной задачей в сфере здравоохранения. Замглавы кабмина пояснила, что эта национальная цель поставлена перед правительством главой государства Владимиром Путиным.

До этого Голикова информировала, что в России врачи нового профиля по направлению здорового долголетия будут заранее выявлять риски заболеваний у граждан. По ее словам, задача таких специалистов также заключается в замедлении прогрессирования выявленных патологий.

